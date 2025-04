Hladan talas stiže u Srbiju: Kiša, sneg i jak vetar tokom vikenda

Vetar će biti slab i umeren, dok se na severu i istoku zemlje povremeno očekuju i jači udari severnog i severozapadnog vetra, koji će u večernjim satima oslabiti.

Jutarnje temperature će se kretati od 6 do 10°C, dok će najviše dnevne temperature biti u rasponu od 12 do 16°C. U Nišu će vreme biti pretežno oblačno, uz povremenu slabu kišu, naročito pre podne i sredinom dana. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura iznosiće oko 8°C, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 15°C. Do subote, 5. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.