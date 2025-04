MUP: Uhapšeni članovi Lovačkog društva iz Velikog Gradišta zbog sumnje na korupciju

Policija je uhapsila predsednika Lovačkog udruženja "Golub" S.

M. (50) i sekretara tog udruženja i upravnika lovišta "Rit" M. B. (50) u Velikom Gradištu zbog sumnje da su oštetili to udruženje za 1,6 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sumnja se da je S. M. od januara 2022. do decembra 2023. godine omogućio M. B. pristup sistemu za elektronsko plaćanje sa računa Lovačkog udruženja koji je on koristio i prenosio novac sa računa udruženja na svoj račun u ukupnom iznosu od 1.101.430 dinara. S. M.