Mali: Od ponedeljka prosvetarima isplata uvećane martovske plate; Naši i američki podaci se ne slažu, očekujemo rešenje za carine

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da u ponedeljak, 7. aprila počinje isplata akontacije martovske plate prosvetnim radnicima koja će biti uvećana za 5,0 odsto, kao i isplata za zaposlene u visokom obrazovanju sa povišicom od oko 16 odsto.

On je za Tanjug rekao da se isplatom uvećanih plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama ispunjava dogovor postignut sa sindikatima prosvete o vanrednom povećanju od 5,0 odsto od marta. "To je prvo povećanje plata a sledi još jedno povećanje u oktobru od pet odsto, a to sve na 11 odsto koje su prosvetari dobili od 1. januara ove godine. Dakle, kumulativno povećanje za ovu godinu za zaposlene u prosveti iznosi 11 odsto i dva puta po pet