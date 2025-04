Ko je Ana Lirman, nemačka ministarka, koju je Dodik oterao iz Banjaluke?

Nemačka ministarka za evropske poslove i klimu Ana Lirman danas popodne je napustila Banjaluku, nakon što ju je Vlada entiteta Bosne i Hercegovine Republika Srpska prethodno proglasila „nepoželjnom osobom“ (persona non grata).

Nemačka ministarka je danas u Banjaluci trebalo da razgovara sa Igorom Crnadakom, iz opozicionog PDP-a i sa predstavnicima civilnog sektora, ali je umesto toga „ispraćena“ je iz Banjaluke. Today I was in Banja Luka in Bosnia and Herzegovina. It’s a beautiful city with great people. The people I met there welcomed me warmly. I had a number of excellent meetings with civil society and opposition. Dodik’s secessionist actions are unacceptable. 1/3