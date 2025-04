Dve godine nam je to problem: Jokić frustriran novim porazom!

Nije zadovoljan ni malo! Denver Nagetsi poraženi su u gostima od Golden Stejt Voriorsa rezultatom 118:104 i tako došli da budu prilično ugroženi na trećem mestu zapadne konferencije.

Nikola Jokić nije mogao sam da pobedi Ratnike, a utisak je da kako bi on izašao sa parketa njegova ekipa gubi sve konce igre. Steve Kerr on Nikola Jokic: “He’s the best center I’ve ever seen. I played against Kareem. I’m that old. And Kareem couldn’t do all this stuff. He’s absolutely one of the smartest players EVER.” https://t.co/DXyda1TtoU — Vic Lombardi (@VicLombardi) April 5, 2025 Srpskom košarkašu malo je falilo za tripl-dabl, pa je meč završio sa 33 , 12