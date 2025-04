Jokić je najbolji centar koga sam ikada gledao: Legenda NBA lige nema ni gram sumnje! (video)

Genijalnost prepoznaje genijalnost! Denver Nagetsi poraženi su u gostima od Golden Stejt Voriorsa rezultatom 118:104 i tako došli da budu prilično ugroženi na trećem mestu zapadne konferencije.

Nikola Jokić nije mogao sam da pobedi Ratnike, a utisak je da kako bi on izašao sa parketa njegova ekipa gubi sve konce igre. Posle meča nije falilo komplimenata na račun Srbina, pa je i trener rivala bio jasan. – On je najbolji centar kojeg sam ikada video, a igrao sam protiv Karima Abdul-Džabara. Toliko sam star. Ali čak ni Karim nije mogao da radi sve što Jokić radi. On je definitivno jedan od najinteligentnijih igrača u istoriji košarke – izjavio je Ker Steve