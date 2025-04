Dončić odigrao najgoru četvrtinu u karijeri, a onda se "zapalio": Za samo 17 minuta pokazao zašto je superstar

Luka Dončić odigrao je užasnu prvu četvrtinu, a onda je ušao u ritam i pogađao sa svih strana.

Šta pravi razliku između onih najboljih i drugih? Sposobnost da brzo zaborave loše momente i kada im ne ide. Upravo je to na delu pokazao Luka Dončić koji je u pobedi Lejkersa protiv Pelikansa (124:108) meč završio sa 35 poena, 6 skokova i 6 asistencija. I to za tri četvrtine. Imao je slovenački reprezentativac prvu četvrtinu za zaborav, promašio je svih devet šuteva koje je uzeo (0/7 za dva, 0/2 za tri). Nije mogao da se sastavi. Nije dozvolio da ga to poremeti.