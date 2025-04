Ružić o suspenziji u SPS: Ako je ta odluka usrećila makar jednog čoveka, ja sam srećan

Poštovaću sud partije, ali ću iskoristiti pravo žalbe, izjavio je potpredsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Branko Ružić i naglasio da je srećan ako je odluka socijalista o njegovoj suspenziji sa funkcija u stranci "usrećila makar jednog čoveka".

Politika je veština mogućeg, mi smo ozbiljna partija, državotvorne orijentacije, pa ako treba da prinesemo žrtvu na oltar, rekao je Ružić za televiziju Nova S. „Ako je ova odluka usrećila makar jednog čoveka, ja sam srećan ako će to doprineti političkoj stabilizaciji, poštovanju (SPS) od dosadašnjih partnera, lakšem formiranju vlade, onda je to u redu“, rekao je Branko Ružić. Prema njegovim rečima, to je mala žrtva da bi morao da „zakukava“. Ružić je rekao da još