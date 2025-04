Sve vreme bio pored roditelja, a oni to nisu znali? Evo kako je pronađen nestali dečak iz Zemun Polja

DEČAKA I.M. (12), koji se sinoć nije vratio kući nakon škole u Zemun Polju, danas su pronašli drugari iza crkve koja se nalazi odmah iza škole oko 13.00 časova.

Foto: Printscreen Kako su drugovi dečaka rekli on je sve vreme bio tu gde su se i oni nalazili, zajedno sa njegovom porodicom i građanima koji su ga tražili, samo se vešto krio. Kada su ga primetili, dečaci su počeli da trče za njim da ga stignu, a on je nastavio da beži kroz šiblje i drveće. Najzad, dečaci su ga stigli i uhvatili, pa pozvali policiju koja je ubrzo došla i odvela dečaka u stanicu. Dečak I. M. pronađen je danas, potvrdio je otac dečaka. On je kratko