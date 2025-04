Ceca se utegla u mini šorts, a kosa joj do struka: Publika u Vranju pala u trans kad je folk diva izašla na scenu - grmi sve (Video)

Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović stigla je večeras na svoj veliki koncert u Vranju.

Folk diva zasenila je sve svojim stajlingom u mini šortsu i sa kosom do struka. Ceca je odmah podigla atmosferu, a publika je pala u trans kad je izašla na binu, dok se za koncert tražila karta više. Ceca je nedavno istakla da je željenu kilažu postigla bez rigoroznih dijeta i lekova za mršavljenje. - Dovela sam svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, lekova, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i