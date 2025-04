Oluja stiže u Srbiju, biće i snega! Najnovije upozorenje RHMZ: Ovi delovi su večeras prvi na udaru: Od ponedeljka temperatura u debelom minusu

Naoblačenje sa kišom i padom temperature uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će ponegde kratkotrajno imati i olujne udare, večeras će zahvatiti Vojvodinu, a tokom noći i ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kako navodi RHMZ, u drugom delu noći na planinama će kiša preći u sneg. U nedelju, 6.4., umereno do potpuno oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa kišom, ali i kratkotrajnim pljuskovima snega. Na planinama, jugozapadu i jugu zemlje sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, u planinskim predelima ponegde i sa udarima olujne jačine. Minimalna temperatura od 3 do 6 stepeni, a maksimalna dnevna od 5 do 8 stepeni.