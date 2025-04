Maks Ferštapen slavio na velikoj nagradi Japana u Formuli jedan

Aktuelni svetski šampion u Formuli 1 Holanđanin Maks Ferštapen iz Red Bula pobedio je na trci za Veliku nagradu Japana, koja je vožena na stazi u Suzuki.

Ferštapen je trijumfom u Japanu stigao do prve pobede u ovoj godini. On je do pobede na trećoj trci u sezoni stigao u vremenu 1:22:06.983. Aktuelnom svetskom prvaku ovo je četvrta uzastopna pobeda na stazi "Suzuka", a 64. u karijeri u šampionatu F1. Drugo mesto osvojio je vozač Meklarena Britanac Lando Noris, koji je za pobednikom kasnio 1,423 sekunde. Treći je bio još jedan vozač Meklarena Australijanac Oskar Pjastri, koji je za Ferštapenom zaostao 2,129 sekundi.