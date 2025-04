Vučić: Verujem da ću u narednih mesec dana imati susret sa Trampom i da ćemo pronaći rešenje za carine

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je mogućnost susreta sa predsednikom SAD-a Donaldom Trampom u narednih mesec dana, tokom kojeg će ponoviti argumente zbog kojih su uvedene carine i takse na robu iz Srbije.

On je objasnio da prema američkoj računici, Srbija ima trgovinski suficit od 600 miliona dolara, što nije tačno, jer realno postoji mali deficit, ali Amerikanci to računaju na način koji koristi njihove finansijske institucije i firme. "Za nas je to veliki problem, jer ne radi se o velikoj trgovinskoj razmeni sa Amerikom, već o specifičnostima poput gumarske industrije i proizvodnje autodelova, koji su značajni za našu ekonomiju. Takođe, to predstavlja loš signal