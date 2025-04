"Ja nisam išao na protest kad su možda njemu bile krvave ruke zbog: 'ribnikara'" Dačić o suspenziji Branka Ružića sa svih funkcija u SPS: On će reći da je bio u šetnji...

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da očekuje da će Branko Ružić poštovati odluku Statutarne komisije SPS-a da na šest meseci bude suspendovan sa svih funkcija u stranci zbog učešća u demonstracijama 15. marta u Beogradu.

- Ako su svi glasali za, ne može neko pojedinačno da menja politiku stranke svojom. To što je uradio je suprotno statutu. Stranka je kao i svaka porodica. Ovde je sve jasno, imaš takav stav, okej, to nisi smeo da uradiš. Nešto si uradio, imaćeš određenu sankciju, niko nije isključen, ostali smo svi na okupu, pa ćemo videti dalje - rekao je Dačić za TV Pink. Istakao je da je reč o tome da je Ružić učestvovao u demonstracijama. - On će reći da je bio u šetnji, ali to