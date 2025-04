Netanjahuov avion leteo 400 kilometara duže da bi izbegao hapšenje: Prešao i preko Balkana, Izrael strahuje od ove 3 zemlje

Državni izraelski avion Ving of Zion prošao je putanju koja je povećala put od Budimpešte do Vašingtona za nekih 400 kilometara kako bi izbegao let iznad zemalja za koje se smatra da bi mogle da sprovedu nalog za hapšenje koji je protiv njega izdao Međunarodni krivični sud (MKS) ako avion bude prinuđen da sleti.

Kako Izrael veruje, Irska, Island i Holandija sprovele bi nalog izdat zbog navodnih ratnih zločina u Gazi, zbog čega je Ving of Zion leteo iznad Hrvatske, Italije i Francuske, preneo je Tajms of Izrael. To nije bio prvi put da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu leteo dužim rutama kako bi se izbegao rizik od hapšenja. U februaru, kada je Netanjahu otputovao u Vašington da se sastane sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom nekoliko nedelja