Ostrvo koje miriše na istoriju, more i limun: Povoljne cene za letovanje na Siciliji uz roulette formulu rezervacija

Sicilija nije samo najveće ostrvo u Mediteranu - Sicilija je svet za sebe. Kroz vekove, ovde su se ukrštale kulture, mirisale pomorandže i limun, kuvala najfinija pasta, a vulkan Etna je neumorno podsećao na snagu prirode. Danas, Sicilija je destinacija gde se spoj tradicije, prelepih pejzaža i gostoprimstva oseća na svakom koraku.

Ostrvo nudi širok spektar smeštajnih opcija, od luksuznih hotela sa pogledom na more do šarmantnih butik hotela u blizini istorijskih lokaliteta. Bez obzira da li putujete sa porodicom, prijateljima ili kao par, Sicilija pruža savršenu kombinaciju avanture i opuštanja. Zamislite doručak sa pogledom na more, šetnju kroz uske ulice Taormine, osveženje u kristalno čistom moru i večeru u nekoj staroj tratoriji. Uz brojne izlete i aktivnosti, Sicilija nije samo