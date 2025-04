"Ovo nije efekat tih uređaja koje mi imamo" Dačić: Mup nikada nije koristio zvučni top

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da MUP nije nikada upotrebljavao niti koristio zvučne topove, pa tako ni tokom demonstracija 15. marta.

"I još jednom ću ponoviti, pod punom odgovornošću, da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije koristilo niti upotrebljavalo te zvučne topove", rekao je Dačić za TV Pink. On je objasnio da na tim uređajima koje je MUP kupio pre više godina, postoji mod koji se koristi za zvučno obaveštavanje mase, uglavnom da se demonstranti raziđu. "I to se uglavnom koristi, i to koriste širom sveta. Sve policije u svetu to koriste. 100 zemalja u svetu ima takve uređaje, kao i 550