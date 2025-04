Ponedeljak od kog se strahovalo: Očekuje se totalni potop berzi, azijske su već u slobodnom padu, sunovrat bitkoina!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da "ponekad morate da uzmete lek" na pitanje novinara da komentariše turbulencije na globalnim tržištima kapitala, dodajući da nije namerno uticao na rasprodaju na tržištima, kao fjučers tržišta ukazuju na još jedan težak dan berze.

"Ne želim da nešto padne, ali ponekad morate da uzmete lek da biste nešto popravili", rekao je Tramp, obraćajući se novinarima na avionu Air Force One u vezi sa ekonomskim posledicama njegovih sveobuhvatnih tarifa. "Druge zemlje su nas loše tretirale jer smo imali glupo rukovodstvo koje je dozvolilo da se to dogodi", dodao je on. Govoreći novinarima, Tramp nije pokazao znake napuštanja svojih planova tarifne politike ili zabrinutosti zbog ogromnih gubitaka na