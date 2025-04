Zimske jakne će nam trebati još nekoliko dana: Hladni talas donosi sneg i temperaturu ispod nule

Hladan vazduha koji je juče stigao do naše zemlje doneo nam je nagli pad temperature, ali i nove padavine.

Kiša je u brdsko - planinskim predelima juče prešla u susnežicu i sneg, a na planinama se ponovo zabelelo, kaže meteorološkinja euronews Srbija Ljubica Gojković. Na planinama trenutno ima do 10 centimetara snega, a do kraja dana očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača za još nekoliko centimetara. "Vreme će danas u većini mesta biti pretežno oblačno, dok će u zapadnim, severnim i južnim predelima sve do večeri povremeno padati susnežica i sneg. Na istoku i