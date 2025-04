Dačić o Ružiću: Ja nisam išao u proteste kad su možda njegove ruke bile krvave zbog Ribnikara

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da očekuje da će Branko Ružić poštovati odluku Statutarne komisije SPS-a da na šest meseci bude suspendovan sa svih funkcija u stranci zbog učešća u demonstracijama 15. marta u Beogradu.

Govoreći o Ružićevoj odluci da izađe na protest 15. marta, Dačić je rekao da on nije protestovao kada su Ružiću možda bile ruke krvave zbog masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar. „Ako su svi glasali za, ne može neko pojedinačno da menja politiku stranke svojom. To što je uradio je suprotno statutu. Stranka je kao i svaka porodica. Ovde je sve jasno, imaš takav stav, okej, to nisi smeo da uradiš. Nešto si uradio, imaćeš određenu sankciju, niko nije isključen,