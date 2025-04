Oscilacije u vrednostima akcija na berzama, tržišta procenjuju uticaj Trampovih carina

Akcije na Vol stritu danas prolaze kroz turbulentan dan trgovanja prelazeći iz velikog pada, do naglog porasta vrednosti, da bi se ubrzo ponovo vratile gubicima, dok traju brige oko toga da li će trgovinsko-carinski rat predsednika SAD Donalda Trampa potkopati globalnu privredu.

Indeks S&P 500 je prošao put od pada vrednosti od 4,7 odsto ubrzo posle početka trgovanja danas da bi skočio 3,4 odsto što bi moglo da se računa u njegov najbolji porast u više godina. Zatim je vrlo brzo sve to što je nadoknadio izgubiio i pao 1,3 odsto i sve to do 10.30 pre podne, po vremenu na istočnoj obali SAD. Dau Džouns industrijski indeks pao je 736 poena ili 1,9 odsto, a Nasdak 1,3 odsto. Oba indeksa prošla su kroz intenzivne oscilacije, tako da je Dau