Dodik: Progone svakog za koga primete da mu raste podrška u narodu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se oseća proganjano od politički motivisanih bosanskih muslimana i liberalno globalističke hobotnice iz Brisela.

"Protiv svakoga za koga primete da raste podrška u narodu, odmah krenu u sudski progon. To nisu radili ni ortodoksni komunisti. Oni su u neko doba prestali, a za nadati je se da će to uraditi i ovi. To samo govori da je Evropa propala", rekao je Dodik za za ruski kanal Balkanist TV navodeći primere torture nad Đorđeskuom i Marin le Pen u Evropi i svojevremeno i Trampom u SAD. Evropa, kako navodi, nema danas ni jednog političara koji bi bio njen lider. "Svi lokalni