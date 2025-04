"Jako je teško, bio je predivan čovek": Bivša žena Darka Lazića sa knedlom u grlu o Saši Popoviću - Ani Sević pune oči suza usred emisije: "On je ovo zaslužio..."

Posle teške bolesti, 1. marta ove godine, napustio nas je Saša Popović, kreativni direktor "Granda".

Voditeljku Anu Sević, bivšu suprugu folk pevača Darka Lazića, svakog vikenda gledamo u "Zvezdama Granda", muzičkom takmičenju koje je formirao upravo Popović. Ana je sad otkrila kakva je situacija u takmičenju posle Sašine smrti. - Oseća se praznina cele ove sezone, s obzirom na to da on od septembra nije bio prisutan, ali uvek je nekako bio tu jer je gledao sve preko video linka, pratio je svako snimanje od početka do kraja, slao nam sugestije, savete u toku