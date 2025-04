UEFA "udarila" po džepu Crvenu zvezdu, bez navijača na prvom gostovanju u Evropi

Disciplinska komisija UEFA kaznila je Crvenu zvezdu za ponašanje navijača na gostovanju Jang Bojsu 29. januara.

Klub iz Ljutice Bogdana sankcionisan je novčano zbog upotrebe pirotehnike navijača sa 6.750 evra, a još 27.500 zbog prenošenja poruka koje nisu u skladu sa sportskim događajem. To međutim nije sve. Zbog navedenih prestupa navijača Zvezdi je zabranjena prodaja ulaznica za prvo naredno gostovanje u UEFA takmičenjima. To znači da crveno-beli neće imati podršku navijača gostujućem terenu naredne takmičarske sezone. Uz to je Zvezda dobila i uslovnu zabranu za još dve