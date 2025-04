Studenti biciklisti nastavili put do Strazbura, protest i blokade u Nišu

Studenti, koji su 3. aprila biciklima krenuli iz Novog Sada do Strazbura, odnosno do sedišta Evropskog parlamenta, stigli su juče u Linc, gde su dočekani od strane srpske dijaspore, ali i nekolicine odbornika tog grada, odnosno Austrijanaca.

Studenti bi danas trebalo da stignu do Salcburga. I dok su prošlog četvrtka na dan polaska bili ipsraćeni aplauzom, podrška im ne jenjava ni kroz čitav put. Turneja pod nazivom "Turom do Strazbura" duga je 1.300 kilometara, a do sada su prošli kroz Mađarsku, Slovačku, a trenutno se nalaze u Austriji. Ukupno 80 studenata se odvažilo da krene na ovu zahtevnu avanturu, a osim studenata među biciklistima su i članovi akademske zajednice. S druge strane, dok studenti