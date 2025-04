Brnabić: Zasedanje Skupštine o novoj vladi u ponedeljak, pozivam opoziciju da Macutu damo šansu

"Nadam se da će sednica moći da počne već u ponedeljak jer moramo da to završimo do 18. aprila u ponoć, ali nije u redu da radimo ni na Veliki petak. Dakle, imena ministara i ekspoze znaćemo tada, ali to pre svega zavisi od mandatara. U dnevnom kontaktu sam sa njim, on naporno radi na tome. To je dobra vest za Srbiju, on je čovek dijaloga", rekla je danas Brnabić za Radio televiziju Srbije.

Govoreći o opoziciji, rekla je da je "u redu da se ne slažemo ali za to postoje reči, dijalog i institucije".

"Pozivam i predstavnike opozicije u parlamentu da razgovaramo, da profesoru doktoru Macutu damo šansu. To je najmanje što je on zaslužio svime što je u svom životu uradio za našu zemlju. Red je da ga saslušamo, mi narodni poslanici, da ga čujemo i postavljamo pitanja", rekla je Brnabić.