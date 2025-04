Sve o novoj Vladi Srbije: Zna se premijer, a biće i iznenađenja: Novi ljudi izvesni u Nemanjinoj 11, ali jedna stvar ostaje ista

Njen premijer će biti Đuro Macut, lekar sa zavidnom karijerom, a što se tiče njenog sastava biće puno iznenađenja i novih ljudi. Jedna stvar se neće menjati, pa će i ovaj kabinet u Nemanjinoj 11 imati 25 ministarstva. To je ono što, ukratko, za sada znamo o novoj Vladi Srbije koja treba da bude formirana do 18. aprila u ponoć, kada i ističe zakonski rok za taj posao.

Mandatar Vlade je Đuro Macut, kako je 6. aprila saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Jedan izuzetno hrabar čovek, veoma miran, smiren, tolerantan, trpeljiv, strpljiv i verovatno najveći stručnjak iz oblasti endokrinologije od Beča do Istanbula. Na ponos državi Srbiji što ćemo takvog čoveka posle Blagoja Neškovića. On je bio poslednji lekar predsednik vlade od 1945. do 1948. godine. Prvi put ćemo imati lekara na čelu vlade, pa kad ima Evropa i Evropska