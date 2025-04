Direktor Simensa, njegova supruga i troje dece poginuli u padu helikoptera

Popodnevni izlet porodice španskih turista maglovitom obalom Menhetna pretvorilo se u tragediju kada se helikopter u kojem su bili srušio u reku kod obale Nju Džersija, pri čemu su poginuli cela porodica i pilot.

O svemu su svedočili i prolaznici koji su videli kako helikopter pada sa neba i udarivši u vodu prevrće se naopačke, dok su delovi letelice pali u reku. 😱 Terrifying New Footage Emerges Of #HelicopterCrash In NYC Agustín Escobar, President and CEO of Siemens Spain, lost his life alongside his wife and their three children in the crash over the Hudson River. (NYP) The family had just arrived in Manhattan from Barcelona earlier… https://t.co/8rXZ7ZZrsw