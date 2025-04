I to smo dočekali: Kraj za Cicipasa u Monte Karlu! (video)

Grk izgubio u svom dvorištu! Trostruki osvajač Mastersa u Monte Karlu, Stefanos Cicipas, poražen je u četvrtfinalu tog turnira, a u tri seta od njega je bio bolji Lorenco Muzeti.

Italijan je slavio rezultatom 1:6, 6:3, 6:4, posle dva sata i dvadeset minuta igre- Italijan se nije pojavio u prvom setu, jer je Grk samo jedan gem dopustio svom rivalu u ovom delu igre gde neizvesnost nije postojala. Potom je Muzeti zaigrao i odmah stavio rivala u nezgodan položaj, a potom mu oduzeo servis i poravnao rezultat stabilnom igrom.