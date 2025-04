Poslednji udarac Jokiću u MVP trci

Nikola Jokić je sve dalje od MVP nagrade, a to potvrđuje i poslednja lista NBA lige u kojoj je Šon Pauvel, novinar zvaničnog sajta NBA, izabrao svog MVP-a.

Jokić je sezonu završio na drugom mestu ove liste, dok je na prvoj poziciji kao i prethodnih nedelja Šej Gildžus-Aleksander. Bek Oklahome vodi u MVP trci iako ima slabije statističke parametre od Jokića, dok Oklahoma ima značajno bolji skor od Denvera. In the last ladder of the season, Shai sits at the top 🌩️ @Powell2daPeople makes his pick and breaks down the razor-thin race in the final NBA App Kia MVP Ladder of the season. 📰: https://t.co/jhSagjzemh