Nije samo Salah: Liverpul produžio ugovor i sa kapitenom

Vest da je Mohamed Salah potpisao novi ugovor sa Liverpulom obradovala je sve navijače "Redsa", a sada stižu i nove vesti.

Sve je dogovoreno oko produžetka ugovora i Virdžila Van Dajka. Kapiten Liverpula nedavno je rekao da još ne zna šta će biti sa njegovom karijerom i gde će od naredne sezone igrati, a od tada pregovori sa klubom sa „Enflida“ krenuli su u dobrom smeru. Sjajan je ovo dan za Liverpul i njegove navijače. Prvo je Salah produžio ugovor do 2027. godine, a sada je sve spremno da to isto učini i holandski štoper! 🚨 Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid