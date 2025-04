Oglasio se Kodi Miler-Mekintajer FOTO

Košarkaš Crvene zvede Kodi Miler-Mekintajer se oglasio posle meča sa Panatinaikosom.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Panatinaikosa u Atini sa 111:104 posle produžetka, u okviru poslednjeg 34. kola Evrolige. Crveno-beli su ostali na desetom mestu u Evroligi i do plej-ofa će morati pobedama na gostovanjima protiv Bajerna i poraženog iz meča između Reala i Pariza u Madridu. Moglo je sve biti drugačije po Zvezdu, ali su crveno-beli imali ogroman peh na ovom meču kada se Kodi Miler Mekintajer povredio i to nakon što je imao utakmicu sezone. On je