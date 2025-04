Raste broj bankrota u Nemačkoj, sudovi ne mogu da izbroje

Duga ekonomska kriza uzima danak nemačkim preduzećima, kojih sve više zbog insolvencije pokreće stečajni postupak.

Podaci objavljeni u petak pokazuju da je u martu taj korak učinilo 5,7 odsto više firmi nego 12 meseci ranije. Statističari, pritom, uračunavaju samo postupke u kojima je nadležni sud doneo prvu odluku, prenosi agencija DPA. Od podnošenja zahteva do prve akcije suda može da prođe do tri meseca. Tako su sudovi u januaru registrovali 1.830 stečajeva, sa ukupnim potraživanjima od 5,3 milijarde evra. To je 12,8 odsto više nego januara 2024. Najviše firmi ponovo je