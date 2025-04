Strika za Insajder: Snimao sam incident – napali su me na putu ka skupu u Beogradu

Zamenik glavnog urednika portala 021 Zoran Strika fizički je napadnut u Novom Sadu tokom izveštavanja sa odlaska građana na skup u Beogradu. Strika za Insajder kaže da su ga napali nakon što je pokušao da snimi incident na keju, a kako kaže, direktor Pokrajinskog fonda za evropske poslove i razvoj Ognjen Dopuđ bio je u blizini, ali reakcije nije bilo.

“ To je bilo na Keju u Novom Sadu, prekoputa Vojske oko 12.30, da kažemo, dogodio se prvi napad. Tu je bilo okupljanje, građana koji idu na miting u Beograd, i neki muškarac je tuda prolazio, i snimao to. I ja sam samo pratio šta se dešava u tom trenutku, međutim primetio sam, pošto je to sve bilo blizu mene, da su neka dva muškarca njega oborili na zemlji i krenuli da ga udaraju zbog toga što je snimao i oteli su mu telefon i ja sam to snimao. Jedan od tih koji