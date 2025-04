Student biciklista u Novom Pazaru: Nećemo stati dok svi zahtevi ne budu ispunjeni (VIDEO)

Student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Miljan Špišak, koji je na današnji protest u Novom Pazar stigao biciklom, izjavio je u specijalnom izdanju Markera "Studenti u Novom Pazaru, biciklisti ka Strazburu, u Beogradu sabor 'Ne damo Srbiju'" kaže da je za dolazak dobio zahvalnicu na kojoj piše: "Nećemo stati dok svi zahtevi ne budu ispunjeni".

Na pitanje da li je blizu ispunjenje studentskih zahteva, Špišak kaže da se nada. 'Nećemo stati do kraja', rekao je on. 'Krenuo sam iz Novog Sada, prvi dan je bio naporan jer smo imali uzbrdicu na Fruškoj gori od pet kilometara i to je bilo zahtevno. Stigli smo u Loznicu, prespavali i krenuli ka Valjevu i tu smo se spojili sa Beograđanima. Ranije sam išao peške na protest u Beograd, a ovo je prvi put da sam išao biciklom', rekao je on. Špišak kaže da će večeras