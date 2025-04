Karlos Alkaras posle preokreta do titule na mastersu u Monte Karlu

Španac Karlos Alkaras, treći teniser sveta, osvojio je titulu na turniru u Monte Karlu pošto je posle tri seta pobedio Italijana Lorenca Muzetija 3:6, 6:1, 6:0.

Alkaras je pobedio 16. igrača na ATP listi posle sat i 46 minuta. Muzeti je brejkovima u drugom i četvrtom gemu prvog seta stigao do prednosti. Alkaras je u drugom setu bio ubedljiv i brejkovima u drugom i četvrtom gemu izjednačio. Nastavio je Alkaras sa ubedljivom igrom i u trećem setu i bez izgubljenog gema stigao do pobede i titule. Alkaras je danas stigao do svoje 18. titule u karijeri, a druge ove godine.