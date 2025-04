Biciklistička "Tura do Strazbura“, studenti stigli u Štutgart; užički i valjevski studenti na putu ka Kraljevu, prešli deonicu do Požege

Biciklistička "Tura do Strazbura" nastavljena je od Ulma do Štutgarta. Studenti su večeras stigli u Štutgart gde im je priređen doček. Studenti iz Užica i okolnih gradova zajedno sa valjevskim kolegama stigli su do Požege, prvoj etapi na ruti ka Kraljevu. U više gradova u Srbiji šesnaest minuta tšine. Studenti u blokadi zatražili ukidanje uredbeo od 24. marta.

Pripremio Igor Topalović i dopisnici RTS-a Subotičani u protestnoj šetnji, performas i tišina u centru grada Protestna šetnja građana u Subotici ove nedelje održana je od naselja Prozivka do centra grada. U povorci koja je stigla do raskrsnice kod hotela "Patria", bili su studenti, srednjoškolci i prosvetni radnici u blokadi, pojedini zdravstveni radnici, te deo zaposlenih u Pošti, praćeni poljoprivrednicima u traktorima i bajkerima. Učesnici protesta oko 18.15