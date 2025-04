Sutra u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južnih smerova, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od devet do 14, a najviša u većini mesta od 19 stepeni do 23 stepena Celzijusa, osim u istočnoj Srbiji, gde će biti hladnije, od 10 do 15 stepeni.

U Beogradu će sutra ujutro biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, a od sredine dana delimično razvedravanje uz sunčane intervale. Najniža temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša oko 20 stepeni. Očekuje se i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, košavom.

U Srbiji će u sredu biti pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče uz slabu do umerenu oblačnost gde je lokalno moguća i slaba kratkotrajna kiša. U četvrtak se predviđa postepeno naoblačenje sa zapada, koje će krajem dana i u toku noći ka petku usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Za dane vikenda biće suvo.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za utorak, 15. april:

Usled očekivane biometeorološke situacije savetuje se posebna pažnja osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenlјivog raspoloženja, bolova u mišićima i pada koncentracije.