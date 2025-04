Studenti biciklisti na putu ka Strazburu, pešaci ka Kraljevu, blokade i tišina u više gradova Srbije

Deo građana i studenata u blokadi u Vršcu prenoćili su ispred Gradske kuće u šatorima kako bi pružili podršku studentima i radnicima državnih ustanova, koji su, kako navode okupljeni, izloženi pritiscima. Protest ispred Gradske kuće u Vršcu trajaće do 15 časova. Studenti biciklističku "Turu do Strazbura" nastavljaju od Štutgarta do Karlsruea. Studenti Univerziteta u Beogradu su u poseti kolegama u Kosovskoj Mitrovici, obilaze manastire na Kosovu i Metohiji. Užički studenti iz Požege nastavljaju put ka

Protest ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture Studenti Arhitektonskog i Fakulteta primenjenih umetnosti organizovali su protest ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture na Kalemegdanu. Skup su nazvali "Nasleđe u opasnosti", a prisutni su i aktivisti inicijative "Most ostaje", koji su naveli da žele da ukažu na problem rušenja Starog savskog mosta. Foto: Fonet/Milica Vučković Užički studenti iz Požege nastavili put ka Kraljevu Studenti u blokadi koji su peške