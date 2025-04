I danas oblačno s kišom, na snazi i meteo alarm zbog još jedne meteorološke pojave: Evo kad se očekuje prestanak padavina

U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, osim na istoku Srbije, gde će se niska oblačnost zadržati u toku celog dana.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačne, dok će se temperature kretati od devet do 23 stepena, osim u istočnoj Srbiji, gde će biti hladnije i očekuje se do 15 stepeni. Zbog jakog vetra danas će na snazi biti žuti meteo alarm i to u Banatu i Pomoravlju. U Beogradu će biti vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, povremeno s kišom, a od sredine dana se