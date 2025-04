Tramp: Tri osobe su krive za rat u Ukrajini - Putin, Bajden i Zelenski

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su u ratu u Ukrajini "milioni ljudi mrtvi zbog tri osobe" - ruskog predsednika Vladimira Putina, bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, za koga je rekao da "nije imao pojma" šta radi, i zbog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, nakon sastanka sa liderom El Salvadora Najibom Bukeleom, rekao da je sve što on želi "da zaustavi ubijanje" u Ukrajini, preneo je Skaj njuz. "Bajden je to mogao da zaustavi, Volodimir Zelenski je to mogao da zaustavi, a Putin to nikada nije trebalo da započne. I sve što mogu da uradim je da pokušam da to zaustavim, to je sve što želim. Želim da zaustavim ubijanje. I mislim da radimo dobro u tom pogledu. Mislim da