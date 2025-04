"Izgledate kao makro iz marinkove bare": Sve pršti od prozivki u Skupštini, pomenuta i "lača mate": "Sve fore su bile fenomenalne osim vaše"

Drugi dan sednice Skupštine Srbije i rasprave o novoj vladi obeležila je, između ostalog, polemika poslanika opozicije i vladajuće koalicije u vezi sa nedavnim lapsusom Ane Brnabić, ali i nadimcima iz mladosti, pa i garderobi.

Polemiku je pokrenuo Đorđe Stanković, poslanik Narodnog pokreta Srbije, koji se odmah na početku govora osvrnuo na lapsus predsednice parlamenta u intervjuu prošle subote na skupu "Ne damo Srbiju". - Kako kaže "Lača Mate", to jest Ana Brnabić, kog vi pravite na budalu, ko vozi biciklu do Strazbura? Pa znate šta, nije postojala nijedna bolja diplomatska misija nego što su ti naši studenti koji su doputovali do Strazbura i to biciklom. I dočekalo ih je puno naroda,