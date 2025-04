Milanović: Poljska i Hrvatska neće slati vojsku u Ukrajinu

Poljska i Hrvatska neće slati vojsku u bilo kakvu misiju u Ukrajini, rekao je danas u Zagrebu predsednik Hrvatske Zoran Milanović posle susreta s poljskim predsednikom Andžejom Dudom. „Poljska je rekla da neće slati vojsku u bilo kakvu hipotetsku misiju u Ukrajinu koja bi se mogla pretvoriti vrlo lako i vrlo brzo u borbenu misiju.

Poljska u tome očito ne želi da učestvuje, ni Hrvatska neće. To je tema o kojoj se uvek može razgovarati, nisam za to da se neke teme tretiraju kao tabu teme, ali smatram da to nije ispravan put“, izjavio je Milanović novinarima u Zagrebu. On je primio poljskog predsednika Andžeja Dudu koji danas, na poziv hrvatskog predsednika, boravi u zvaničnoj poseti Hrvatskoj. „Lojalni smo svojim saveznicima u NATO, to je veza odanosti i vernosti na neki način kroz zajedničku