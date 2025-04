Detaljan cenovnik pečenja i svežeg mesa pred Vaskrs: Evo za šta će vam trebati najviše para

Sve naravno zavisi od mesta gde kupujete, pa tako neki pečenjari traže za praseće pečenje i po 2.600, dok jagnjeće dostiže maksimalan iznos od 3.600 za kilogram.

Ove cene važe za unutrašnjost Srbije, dok su u Beogradu nešto više. Tako na primer, praseće pečenje u prestonici košta od 2.100 do 2.800 dinara po kilogramu, a jagnjeće od 2.800 do 4.000 dinara za kilogram. Uslužno pečenje mesa pred velike praznike se obično naručuje unapred, a oni koji to još nisu učinili, imaju još malo vremena jer je Vaskrs pred vratima. Cene mesa u prodavnicama Što se tiče svežeg mesa, cene svinjetine u maloprodaji se kreću od 650 do 900 dinara