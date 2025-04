Završena burna sednica Skupštine Vojvodine: Ograda premazana uljem, novinari i opozicija praćeni čak i u toalet

Sednica Skupštine AP Vojvodine je završena nakon gotovo šest sati rasprave, usvojeno je više izveštaja, a poslanici su glasali za brojna kadrovska rešenja.

To je sve prošlo u senci prisustva ogromnog broja pripadnika policije i žandarmerije u i ispred zgrade vojvođanskog parlamenta, te velikih mera obezbeđenja unutar same Skupštine. Zbog najavljenog protesta studenata, oko zgrade skupštine još juče su postavljene metalne ograde, koje su u međuvremenu premazane nekakvim mašinskim uljem i vezane lancima. Na samom početku, unutar prostorija skupštine, došlo je do incidenta kada je pripadnik obezbeđenja pokušao da