Vučić: Danas kreće isplata martovske plate zbog praznika

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će na njegov predlog već danas početi isplata martovske plate, koja je trebalo da bude isplaćena 22. aprila.

"Konačni obračun martovske plate trebalo bi da bude isplaćen 22. aprila, a mi ćemo dati sve od sebe da, u skladu sa odlukama, na moj predlog, a u skladu sa odlukama koje je kabinet Miloša Vučevića doneo, da već sutra krene isplata, to je i za policiju i za vojsku i za prosvetu, za one koji su, naravno, radili, pošto ide krompir onima koji nisu radili - nula", rekao je Vučić u obraćanju građanima Palati Srbija. On je dodao da se to odnosi i na zaposlene u zdravstvu,