Šok za Bajern posle Zvezde: Najbolji igrač se povredio i neće igrati meč sezone

Karsen Edvards, bek Bajerna i najbolji igrač tima, nekoliko nedelja neće biti na raspolaganju ekipi Gordija Herberta zbog povrede leđa, saopštio je Bajern.

Bajern od 20.45 igra meč sezone u Madridu protiv Reala i ovo su zaista užasne vesti za nemački tim pred taj okršaj. Edvards je zajedno sa ekipom u prvom meču plej-ina srušio Crvenu zvezdu i tako omogućio Bajernu borbu za plej-of. Bad news ahead of our game against Real Madrid tonight: Carsen Edwards, who has just been named to the All- @EuroLeague first team, is out for the upcoming weeks with a back injury. More info: https://t.co/q7utFQYAyi #FCBB #WeBallTogether