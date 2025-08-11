Međedović preko Grikspora zakazao susret sa Alkarazom y Sinsinatiju

RTS pre 2 sata
Međedović preko Grikspora zakazao susret sa Alkarazom y Sinsinatiju

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je u drugom bio bolji od Holanđanina Talona Grikspora sa 2:0, po setovima 6:4, 7:6/7:3.

Meč dvojice igrača trajao je sat i 41 minut, Srbin je 72. na ATP listi, dok je Holanđanin 32. igrač sveta. Međedović je odlično otvorio meč, stigavši do brejka u petom gemu i uspešno sačuvao prednost do kraja seta. Grikspor je zapretio u osmom gemu, ali nije uspeo da vrati brejk. I u drugom setu srpski predstavnik je nastavio u istom ritmu, napravio rani brejk u trećem gemu i imao tri vezane brejk lopte u narednom, ali se Holanđanin odbranio i izjednačio na 4:4 u
