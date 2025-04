Vremenska prognoza 19. april 2025.

Sutra sunčano, samo je na jugu moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22. U Beogradu vedro i najviše 22 stepena. U nedelju na Uskrs sunčano i još toplije, do 27 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.04.2025. Subota: Pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde se uz promenljivu oblačnost još ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena. 20.04.2025. Nedelja: Pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 12, a najviša od 24 do 27 stepeni.