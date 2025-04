(Foto) hristos vaskrse, srećan uskrs! Evo šta danas prvo treba da uradite na najveći hrišćanski praznik za dobru godinu

HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE!

Vaskrs. Praznik koji ruši kapije smrti. Ove godine, i istočna i zapadna Crkva slave zajedno — kao nekada, u jedinstvu vere i nade. To je dar. I podsećanje. Da se suština Vaskrsa ne meri datumom, već dubinom ljubavi koja ide do kraja — do krsta, do groba, i dalje. Hristos vaskrse! Istinski vaskrse! To nije samo formula pozdravljanja. To je poruka, poklič, obećanje. Pobeda dobra nad zlom, svetlosti nad tamom, života nad smrću. Neka radost praznika obasja domove svih